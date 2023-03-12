На Мозамбик снова обрушился тропический циклон "Фредди"

Население эвакуируют из опасных зон районов Тамбара, Гуро и Макосса

ПРЕТОРИЯ, 12 марта. /ТАСС/. Второй раз за последние почти три недели тропический циклон "Фредди" обрушился в ночь на воскресенье на Мозамбик, принеся проливные дожди и шквалистый ветер. Об этом сообщила радиостанция Rádio Moçambique.

Эпицентр циклона сейчас находится над северными районами страны, отмечает радиостанция. Местные власти распорядились об эвакуации населения из опасных зон районов Тамбара, Гуро и Макосса. Людей временно размещают в школах и церквях. Циклон угрожает около 500 тыс. человек, которые проживают на севере Мозамбика.

Тропический циклон "Фредди", который сформировался 34 дня назад в Индийском океане к северо-западу от Австралии, стал самым продолжительным за все время наблюдений за циклонами в этой части мира. Он стал причиной гибели не менее 28 человек на островах Маврикий и Мадагаскар, а также в Мозамбике. Циклон уже проделал путь протяженностью в 8 тыс. км. Первый раз "Фредди" обрушился на юг Мозамбика 24 февраля, когда он его последствий пострадали 1,5 млн человек. Сейчас он вернулся, затронув северные районы страны.