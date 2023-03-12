В трех областях Украины объявляли воздушную тревогу

Сирены звучали в течении получаса в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях, а также в подконтрольных Украине частях Запорожской области и ДНР

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Воздушная тревога в воскресенье звучала в течении получаса в трех областях Украины. Это следует из данных официального ресурса для оповещения граждан.

Сирены прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях, а также в подконтрольных Украине частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики (ДНР).

В Днепропетровской, Харьковской областях и подконтрольных Украине частях Запорожской области это уже третья воздушная тревога за воскресенье. Утром сирены звучали также в Сумской области и подконтрольных Киеву районах ДНР. В обоих случаях тревога продлилась не более 40 минут.