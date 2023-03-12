12 марта, 10:27,
обновлено 12 марта, 11:05
Военная операция на Украине

В трех областях Украины объявляли воздушную тревогу

Сирены звучали в течении получаса в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях, а также в подконтрольных Украине частях Запорожской области и ДНР

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Воздушная тревога в воскресенье звучала в течении получаса в трех областях Украины. Это следует из данных официального ресурса для оповещения граждан.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Сирены прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях, а также в подконтрольных Украине частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики (ДНР).

В Днепропетровской, Харьковской областях и подконтрольных Украине частях Запорожской области это уже третья воздушная тревога за воскресенье. Утром сирены звучали также в Сумской области и подконтрольных Киеву районах ДНР. В обоих случаях тревога продлилась не более 40 минут. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация