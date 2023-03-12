В Саратовской области назвали причину массового ДТП на трассе

Авария произошла из-за заноса прицепа грузовика, сообщили в ГИБДД

САРАТОВ, 12 марта. /ТАСС/. Массовое ДТП на федеральной трассе в Хвалынском районе Саратовской области случилось в результате заноса на встречную полосу прицепа грузового автомобиля. Об этом сообщили в воскресенье в управлении ГИБДД по региону.

"12 марта на 92-м км федеральной дороги Сызрань - Саратов - Волгоград водителем грузовой автомашины допущен занос автоприцепа, который выехал на встречную полосу и совершил столкновение с другим грузовым автомобилем. Далее в условиях ограниченной видимости на данном участке произошло еще два ДТП", - привели в управлении слова заместителя начальника управления Госавтоинспекции Саратовской области Эдуарда Загоруйко.

По данным ГИБДД, в общей сложности на трассе столкнулись 15 машин, 8 человек госпитализировали.

Ранее прокуратура Саратовской области сообщала, что вследствие непогоды на трассе произошло ДТП с участием 21 машины. Как сообщал министр здравоохранения региона Олег Костин, пострадали 15 человек, в том числе 3 детей. На участке трассы Р-228, где случилось ДТП, перекрыли движение для всех транспортных средств из-за тумана.

Глава Хвалынского района Алик Сабрига в своем Telegram-канале сообщил, что на трассе, где произошло массовое ДТП, создалась большая пробка, движение остановлено. "Организован оперативный штаб. На данный момент сотрудниками администрации города, ДПС и дорожными службами, МЧС, пожарной охраной ведется работа по освобождению проезда дороги. Также организовывается горячее питание", - добавил он.