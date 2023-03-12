Женщина выжила после падения под поезд на станции метро "Белорусская"

Она жалуется на боль в ноге, сообщили в правоохранительных органах

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Пассажирка упала на пути под прибывающий поезд на станции "Белорусская" Кольцевой линии столичного метро, она жива. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел на станции метро "Белорусская". Под прибывающий поезд упала женщина, ее оперативно достали, она жива", - сказал собеседник агентства. По его словам, женщина жалуется на боль в ноге.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС информацию о падении женщины на пути в метро. "Сейчас ее осматривают медики. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - сказали в главке.

В Telegram-канале столичного департамента транспорта в воскресенье сообщали, что на Кольцевой линии временно увеличены интервалы движения поездов против часовой стрелки из-за человека на пути. Позже отмечалось, что оно восстановлено и осуществляется в соответствии с графиком.