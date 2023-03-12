В Кишиневе произошли столкновения между полицией и митингующей оппозицией

Отдельные группы протестующих пытались прорвать полицейский кордон

КИШИНЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Столкновения между полицией и участниками массовой акции протеста оппозиции произошли в воскресенье в центре Кишинева. Правоохранители преградили путь многотысячной колонне на главную площадь города, передал корреспондент ТАСС с места события.

Колонна уперлась в полицейский кордон, отдельные группы пытались его прорвать. Демонстранты скандировали "Долой диктатуру", "Долой [президента Молдавии] Майю Санду". После непродолжительных столкновений с полицией манифестанты, минуя кордоны спецназа, прошли к зданию парламента, резиденции президента и правительству. Они требуют, чтобы руководители страны вышли к ним, скандируют "Отставка", "Позор". Возглавляющие колонну депутаты оппозиционной партии "Шор" Вадим Фотеску, Регина Апостолова и вице-председатель политсилы Марина Таубер ведут переговоры с представителями правоохранительных органов, требуя разрешить протестующим проводить митинг.

Генерального инспекторат полиции Молдавии сообщил на своем сайте о задержании 54 участников протеста, среди которых 21 несовершеннолетний. По данным полици, они вели себя "подозрительно" и несли "запрещенные предметы".

Организаторы протестов обвинили власти в организации провокаций и других незаконных действиях с целью срыва начинающейся мирной демонстрации. "Сегодня просто безумное количество провокации со стороны властей и полиции. Незаконно высадили людей из автобусов, несмотря на это тысячи протестующих идут в столицу пешком и на попутном транспорте, другие организовали митинги на местах, распространив протесты на всю территорию страны", - заявил на брифинге один из лидеров "Движения за народ" депутат парламента Вадим Фотеску.

Лидеры протестующих заверили, что акции будут мирными и обвинили власти в провокациях. Демонстранты обвиняют их в неспособности справиться с ростом цен, рекордной за последние 20 лет инфляцией, которая составила 30% по итогам 2022 года. В ходе митингов звучат лозунги с призывами к роспуску парламента и отставке президента страны

Проотесты в Молдавии

В Молдавии с лета 2022 года проходят массовые протесты, участники которых требуют отставки Санду и правительства, сформированного правящей Партией действия и солидарности. Демонстранты возлагают на власти ответственность за экономический кризис, в ходе которого в семь раз выросли цены на газ, резко подскочила стоимость продуктов питания, электричества, коммунальных услуг и топлива, а инфляция достигла рекордного уровня в 34,62% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, милитаристские заявления, а также за политическое давление на представителей оппозиции.