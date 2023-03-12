В Ярославской области в ДТП на трассе погиб человек

Еще один госпитализирован

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Автомобиль съехал в кювет и загорелся на 134-м км федеральной трассы "Холмогоры" в Переславском районе Ярославской области, в результате аварии один человек погиб, один госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Ярославской области в воскресенье.

"По предварительной информации, мужчина 1971 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan, не справился с управлением, произвел съезд в кювет с последующим наездом на дерево. Произошло возгорание автомобиля. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля, водитель госпитализирован", - говорится в сообщении.

На место ДТП выезжали сотрудники полиции, МЧС и медики. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.