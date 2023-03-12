В результате обстрела ВСУ погибли трое жителей Перевальска в ЛНР

Еще девять человек получили ранения, сообщил мэр города

ЛУГАНСК, 12 марта. /ТАСС/. Трое жителей города Перевальска в Луганской Народной Республике (ЛНР) погибли, еще девять, включая детей, получили ранения в результате обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом ТАСС в воскресенье сообщил глава администрации Перевальского района ЛНР Виталий Михайлов.

"По предварительной информации, в результате обстрела трое погибших. Шесть раненых доставлены в нашу перевальскую больницу, трое из них - несовершеннолетние. И, по предварительной информации, трое самостоятельно обратились в алчевскую больницу. То есть девять раненых и трое погибших", - сказал он.

Михайлов сообщил, что удар украинских войск пришелся по району автовокзала, в результате чего повреждения получили ближайшие жилые дома, две АЗС и гражданские автомобили. "Это очень оживленный перекресток, район автовокзала. Били шрапнелью, которая направлена исключительно на живую силу, то есть на обычных людей. То есть здесь нет никаких военных частей, никаких военных машин", - подчеркнул он.

По данным представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 13:10 мск ВСУ выпустили по Перевальску одну ракету из реактивной системы залпового огня HIMARS