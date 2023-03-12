В Приамурье подросток ударил ножом двух несовершеннолетних девушек

По данным следствия, 16-летний студент находился в состоянии алкогольного опьянения

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 марта. /ТАСС/. Следователи в Приамурье завели уголовное дело в отношении 16-летнего студента, который нанес ножевые ранения двум 17-летним девушкам. Об этом сообщается в воскресенье на сайте управления Следственного комитета России по Амурской области.

"Следственным отделом по городу Свободный следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области в отношении 16-летнего жителя Шимановска возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, около 08:00 (02:00 мск) 12 марта учащийся Амурского института железнодорожного транспорта в общежитии учебного заведения в Свободном, используя малозначительный повод, причинил ножевые ранения двум 17-летним девочкам. На момент происшествия подросток был в состоянии алкогольного опьянения.

В результате девушек госпитализировали, им оказали медицинскую помощь. Одну из потерпевших уже отпустили домой. Подозреваемого задержали. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.