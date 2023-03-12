12 марта, 12:52

Борт МЧС эвакуировал пострадавшего в горах в Кузбассе туриста в Хакасию

Мужчина сорвался с уступа на пике Строителей

ТАСС, 12 марта. Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС, базирующегося в Хакасии, эвакуировали вертолетом туриста, пострадавшего в горах Кузбасса. Мужчину доставили в одну из больниц Абакана, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Хакасия в воскресенье.

"Спасатели эвакуировали вертолетом пострадавшего - у него перелом. Пострадавшего в больницу в Абакане положили", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что турист проживает в Кемеровской области, но работники МЧС приняли решение в целях безопасности пострадавшего доставить его воздушным бортом в столицу Хакасии.

11 марта сотрудники Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России вылетели из Абакана в Кемеровскую область для оказания помощи туристу, который на маршруте в Междуреченском городском округе Кузбасса сорвался с уступа на пике Строителей. 

Теги:
РоссияХакасияКемеровская область
© Информационное агентство ТАСС
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