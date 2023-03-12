В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Ясиноватой 10 ракет из РСЗО

В республики заявили, что обстрел велся в 15:40 мск из района Авдеевки

ДОНЕЦК, 12 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины днем в воскресенье нанесли удар из реактивной системы залпового огня по городу Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустив 10 ракет. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В сообщении в Telegram-канале представительства говорится, что в 15:40 мск из района Авдеевки украинские войска обстреляли из РСЗО Ясиноватую.

Ранее в воскресенье представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ выпустили по Буденновскому и Калининскому районам Донецка шесть ракет из РСЗО. По информации мэра города Алексея Кулемзина, в результате этого обстрела пострадала женщина.