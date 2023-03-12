На участке трассы в Саратовской области, где произошло массовое ДТП, открыли движение

В аварию попал 21 автомобиль, пострадали 15 человек

САРАТОВ, 12 марта. /ТАСС/. Движение всех транспортных средств возобновили на участке федеральной трассы Р-228 в Хвалынском районе Саратовской области, которое ранее было закрыто из-за массового ДТП и тумана. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по региону в воскресенье.

"С 16:00 [15:00 мск] на автодороге Сызрань - Саратов - Волгоград с 86-го км по 113-й км открыто движение всех транспортных средств", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 12 марта утром на 92-м км трассы Р-228 случилось массовое ДТП, с участием, по данным прокуратуры региона, 21 машины. Министр здравоохранения области Олег Костин сообщал, что в результате происшествия пострадали 15 человек, среди них трое детей. По информации регионального управления ГИБДД, авария случилась из-за того, что прицеп грузового автомобиля занесло на встречную полосу. Из-за ДТП и сильного тумана участок трассы был перекрыт.