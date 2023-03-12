Подозреваемый в убийстве в ресторане в Подмосковье явился с повинной

Им оказался местный житель 1995 года рождения

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Следователи задержали подозреваемого в убийстве в гриль-баре в Подольске, он написал явку с повинной. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье представитель Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.

"Задержан подозреваемый в убийстве, совершенном ночью в гриль-баре. Им оказался местный житель 1995 года рождения. Он написал явку с повинной, в которой рассказал об обстоятельствах произошедшего", - сообщила Врадий.

По данным следствия, между двумя посетителями ресторана возник конфликт, при котором один из них нанес другому ножевое ранение, после чего скрылся. В результате 24-летний молодой человек погиб.

Ранее Telegram-канал "112" сообщил, что на причастность к убийству проверялся хоккеист и сын депутата Госдумы Артем Иванюженков. Позже СК опроверг эту информацию, заявив, что спортсмен находится на сборах и среди участников конфликта его не было.