12 марта, 14:18
Военная операция на Украине

Число раненых в результате обстрела Перевальска в ЛНР возросло до 11

Число раненых в результате обстрела Перевальска в ЛНР возросло до 11
© Николай Тришин/ ТАСС, архив

Среди пострадавших есть дети, сообщил подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко

ЛУГАНСК, 12 марта. /ТАСС/. 11 мирных жителей, включая детей, получили ранения в результате обстрела города Перевальска в Луганской Народной Республике (ЛНР) Вооруженными силами Украины (ВСУ) из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом в воскресенье сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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"По полученной информации, по состоянию на 16:00 в результате удара по автостанции Перевальска погибло трое и ранено 11 мирных граждан, среди которых есть дети", - написал он в своем Telegram-канале.

Марочко отметил, что обстрел города украинские войска произвели ракетой HIMARS шрапнельного типа GMLRS M30A1, которая "по международному законодательству запрещена к применению". "Ориентировочно удар наносился из-под населенного пункта Часов Яр (город в Донецкой Народной Республике, находящийся под контролем ВСУ - прим. ТАСС)", - отметил он.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 13:10 мск ВСУ выпустили по Перевальску одну ракету из HIMARS. Глава администрации Перевальского района ЛНР Виталий Михайлов сообщил ТАСС, что в результате этого обстрела трое жителей города погибли, еще девять, включая детей, получили ранения. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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