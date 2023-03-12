Сильный ветер стал причиной отключения электричества в нескольких районах Липецкой области

Порывы ветра в регионе достигают 20 м/с

ТАСС, 12 марта. Энергоснабжение нарушено в Липецке, Ельце, а также трех районах Липецкой области из-за сильного ветра. К ликвидации аварийного отключения привлекли 60 человек, сообщили в воскресенье в пресс-службе правительства региона.

"Энергетики восстанавливают нарушенное непогодой электроснабжение. Последствия локальных нарушений ликвидируют в Липецке, Ельце, Липецком, Задонском и Грязинском районах. Задействовано 20 бригад в составе 60 человек и 21 единицы техники", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС по Липецкой области, 12 марта в регионе зафиксировали южный ветер с порывами 15-20 м/с. "Ход восстановительных работ контролирует оперативный штаб "Липецкэнерго". Энергетики находятся на постоянной связи с органами местного самоуправления, подразделениями ГУ МЧС, коммунальными службами. Проводится постоянный мониторинг метеоусловий", - говорится в сообщении правительства региона.