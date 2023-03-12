В Новой Москве подросток врезался в столб на машине каршеринга

Он арендовал автомобиль под чужим аккаунтом

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Подросток взял под чужим аккаунтом автомобиль каршеринга и, не справившись с управлением, врезался в фонарный столб в Новой Москве. Как сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МВД России, пострадали двое юношей.

ДТП произошло около 15:10 на Георгиевской улице, в районе дома №13. "Предварительно установлено, что несовершеннолетний водитель, управляя автомашиной каршеринга под чужим аккаунтом, совершил наезд на мачту городского освещения. В результате аварии пострадали двое несовершеннолетних, водитель и пассажир", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Со своей стороны в столичной прокуратуре уточнили, что за рулем находился 17-летний подросток, пострадавшему 16 лет. "Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту ДТП с участием несовершеннолетних", - говорится в сообщении надзорного ведомства столицы в Telegram-канале.