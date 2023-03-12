В Липецкой области число подтопленных участков дорог и мостов выросло до 15

Все подтопленные переправы и дороги перекрыли

ТАСС, 12 марта. В Липецкой области 15 участков дорог и мостов подтопило из-за весеннего паводка и сильных дождей, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"Ситуация находится на контроле у специалистов регионального управления дорог и транспорта и "Липецкдоравтоцентра". По их оценке, сейчас подтоплено порядка 15 участков. Это дороги и низководные мосты. Для безопасности участников движения все подтопленные переправы и дороги перекрыты", - говорится в сообщении.

Из-за паводка и сильных дождей размыты две плотины в Елецком районе в селе Аргамач-Пальна и на автодороге между селами Воронец и Быковка, а также подтоплены шесть мостов в Измалковском, Становлянском, Долгоруковском, Задонском, Лебедянском районах.

По данным пресс-службы ГУ МЧС Липецкой области, паводковая ситуация в регионе развивается стремительно из-за резкого повышения температуры и выпадения обильных осадков. Во всех муниципальных образованиях зафиксировали подтопления насыпных переправ, участков дорог, придворовых территорий. Подтоплены улицы в Липецке, Ельце, Задонске, но наиболее сложная обстановка складывается в Лебедянском районе.

С утра 12 марта в Лебедяни с населением более 20 тыс. человек затопило восемь улиц. В аварийно-спасательных работах задействовали 70 человек и 30 единиц техники, ведется откачка воды из подвалов домов. Отопления нет в двух домах Лебедяни, 12 домов остаются без электричества. После откачки воды из подвалов специалисты займутся восстановлением подачи тепла и электроэнергии.