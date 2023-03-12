На западе Москвы женщина и ребенок пострадали в ДТП с двумя такси и внедорожником

Пострадавшие были пассажирами одного из такси

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись на Большой Дорогомиловской улице на западе Москвы, в результате пострадали женщина и ребенок. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В 17:20 на Большой Дорогомиловской улице в районе дома №7 произошло столкновение трех транспортных средств, в результате ДТП пострадали женщина и ребенок", - сказал собеседник агентства. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что в ДТП попали два автомобиля такси и внедорожник. Пострадавшие находились в одном из такси.