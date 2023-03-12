В Лебедяни из-за паводка подтопило участки 23 домов

Всего в Липецкой области зафиксировали подтопления в семи населенных пунктах

ТАСС, 12 марта. Весенний паводок подтопил в Лебедяни под Липецком участки у 23 жилых домов. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"В семи населенных пунктах есть случаи подтопления придомовых участков. Так, в Лебедяни вода подошла к 23 домам. И это самый крупный случай на текущий момент. А, например, в Липецке подтоплены три дома", - говорится в сообщении.

По данным правительства региона, в Липецкой области зафиксировали 22 случая подтоплений, среди них 15 участков дорог и мостов, прогнозируется, что подтопление может произойти еще на шести участках дорог в низинах и на низководных переправах.

"Стихия за последние сутки разыгралась сильно, нанесла немало ущерба и доставила неприятностей. Паводковая обстановка непростая, но назвать ситуацию критической никак нельзя. Жизнеобеспечение нигде не нарушено, все основные автодороги региона доступны для проезда", - говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

Ранее власти региона сообщали, что из-за раннего весеннего паводка и обильных дождей, в результате которых за сутки выпало 40% месячной нормы осадков, во всех муниципалитетах зафиксировали подтопления. В частности, в Лебедяни с утра затопило восемь улиц, несколько улиц оказались подтоплены в Липецке и Ельце.