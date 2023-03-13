В Хабаровске на гражданина Китая завели уголовное дело из-за нелегального вывоза валюты

Мужчина пытался провести 2,6 млн рублей

ХАБАРОВСК, 13 марта. /ТАСС/. Таможенники в Хабаровске завели уголовное дело на гражданина Китая, который пытался нелегально вывезти 2,6 млн рублей, спрятав их под одеждой. Его задержали в хабаровском аэропорту, сообщила пресс-служба хабаровской таможни.

"В отношении гражданина Китая таможенники возбудили уголовное дело по части 1 статьи 200.1 УК РФ ("Контрабанда наличных денежных средств в крупном размере"). Ему грозит до десятикратной суммы незаконно перемещенных денег, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет", - говорится в распространенном релизе.

Гражданин Китая вылетал авиарейсом Хабаровск - Харбин. Он следовал через зеленый коридор, что свидетельствует об отсутствии у него товаров или денежных средств, подлежащих декларированию. Наличные деньги в размере 2,6 млн рублей таможенники совместно со службой авиационной безопасности хабаровского аэропорта обнаружили у мужчины в нательной сумке под одеждой. Законом без декларации разрешено перемещать сумму, эквивалентную $10 тыс.

Мужчина пояснил, что не знал о правилах вывоза денег из России, а спрятать наличность под одеждой решил потому, что боялся потерять в пути. Деньги изъяли и поместили в камеру хранения вещественных доказательств хабаровской таможни.