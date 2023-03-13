В Подмосковье загорелся склад на площади 4 320 кв. м

Пострадавших нет

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Возгорание склада произошло в Одинцовском городском округе Подмосковья, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., ул. Зеленая, д. 10. Происходит возгорание склада. Площадь пожара составляет 4 320 кв. м", - сказали в МЧС.

Произошло обрушение конструкций на площади 2 тыс. кв. м. Мобильная лаборатория, работающая на месте, не выявила превышения ПДК вредных веществ в воздухе. Пострадавших нет.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили о локализации пожара.

"В 05:30 пожар был локализован <...>", - сказали в МЧС.