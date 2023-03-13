Караулов стал фигурантом дела о клевете на Михалкова

Поводом для возбуждения дела стало заявление режиссера, которого журналист обвинил в вырубке лесов в Нижегородской области

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Андрей Караулов, который в настоящее время находится в Дубае, снова привлечен к уголовной ответственности в России за клевету, по десяткам связанными с журналистом адресов в столичном регионе прошли обыски. Как уточнили ТАСС в понедельник в правоохранительных органах, поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление режиссера Никиты Михалкова, которого журналист обвинил в вырубке лесов в Нижегородской области.

"В отношении Андрея Караулова возбуждено новое уголовное дело о клевете (ст. 128.1 УК РФ - прим. ТАСС), в рамках которого потерпевшим признан Никита Сергеевич Михалков. О возбуждении дела органом дознания было принято решение после проведения проверки по факту публичных обвинений режиссера со стороны журналиста якобы в вырубке лесов на территории Нижегородской области. В ходе проведения следственных действий почти по 20 адресам в Москве и в Московской области сотрудники правоохранительных органов провели серию обысков", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, уголовное дело о клевете изначально было возбуждено в Нижнем Новгороде, но вскоре изъято из производства нижегородских правоохранителей и передано для проведения дальнейших следственных действий в Москву, где в отношении Караулова расследуется еще одно дело по аналогичной статье. Других подробностей о новом уголовном деле журналиста собеседник агентства не привел.

Официальными комментариями правоохранительных органов, потерпевшей стороны, представителей Караулова и самого журналиста ТАСС пока не располагает.

Дело о клевете на главу Ростеха

В начале ноября прошлого года в доме Караулова в Подмосковье прошел обыск в рамках уголовного дела о клевете по заявлению главы Ростеха Сергея Чемезова, у него был статус свидетеля. Сам журналист заявлял ТАСС, что находится в Объединенных Арабских Эмиратах на лечении, от следствия скрываться не намерен, но врачи пока запрещают ему менять климат.

В Ростехе в свою очередь сообщали агентству, что в материалах на канале Караулова были опубликованы "слухи и домыслы", а ряд непроверенных сведений в публикациях кратно увеличился. Эти публикации Ростех считает клеветой. Также в госкорпорации отмечали, что материалы нанесли вред репутации Чемезова, поэтому было принято решение обратиться к следствию "для правовой оценки деятельности журналиста".

26 октября Тверской суд Москвы арестовал коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала "Татлер" Ариана Романовского по делу о вымогательстве у Чемезова 11 млн рублей. Также под стражу был взят бывший журналист Life.ru Тамерлан Бигаев. Указанную сумму обвиняемые вымогали якобы за нераспространение порочащих потерпевшего сведений через Telegram-канал "Тушите свет".

Дело Файба

Житель Москвы Александр Файб также обвинял режиссера Никиту Михалкова в вырубке лесов в нижегородском регионе. В середине сентября прошлого года судья судебного участка №6 Нижегородского района Нижнего Новгорода признал гендиректора ООО "Медиамаркер" Файба виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"), и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ. Почти через два месяца Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода признал законным и мотивированным решение суда первой инстанции и отклонил жалобу москвича, просившего прекратить дело о клевете в отношении него по нереабилитирующим основаниям. Вышестоящая инстанция согласилась с правильностью квалификации преступления в отношении осужденного, но освободила его от наказания в связи с истечением срока давности.

Как установил суд, Файб является главой компании, которая создала и распространила в интернете ролик "Никита Михалков вырубает русский лес. Реакция людей", где режиссер обвинялся в причастности к вырубке лесов на территории Нижегородской области. Однако следствие и многочисленные экспертизы установили, что все это ложь, отмечал ранее в беседе с ТАСС представитель режиссера.