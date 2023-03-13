13 марта, 04:13

Причиной пожара, где погибли дети в новосибирском поселке, могла стать шалость с огнем

Региональный СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности

НОВОСИБИРСК, 13 марта. /ТАСС/. Предположительная причина пожара в квартире двухквартирного дома в одном из сел Ордынского района, где погибли восьмилетняя девочка и трехлетний мальчик, - шалость детей с огнем. Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона глава ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

"В Ордынском районе погибшие дети находились дома одни. Предположительная причина пожара - шалость детей с огнем. Привлекались психологи МЧС России", - сказал Орлов.

Следственное управление СК России по региону сообщило, что в субботу днем в новосибирском поселке Пролетарский Ордынского района произошло возгорание квартиры в двухквартирном доме. При пожаре погибли восьмилетняя девочка и трехлетний мальчик.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По данному факту прокуратура региона проводит проверку.

В экстренных службах ТАСС сообщили, что мать в этот день оставила детей дома одних. Сама она часто злоупотребляла алкоголем. Их жилье не было оборудовано автономным пожарным извещателем. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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