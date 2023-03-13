В Алтайском крае машина врезалась в остановку

Погиб один человек, еще один пострадал

БАРНАУЛ, 13 марта. /ТАСС/. Автомобиль Mazda врезался в остановку общественного транспорта у города Новоалтайска в Алтайском крае. В результате погиб один человек, еще один получил травмы. Водитель покинул место ДТП, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам в понедельник помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

"Водитель автомобиля Mazda, двигаясь по второму километру автодороги город Новоалтайск - поселок Новогорский, не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на остановку общественного транспорта. Мужчина-пешеход погиб на месте происшествия, еще одна гражданка с множественными травмами госпитализирована. Водитель и два пассажира, не оказав помощи пострадавшим, покинули место происшествия", - говорится в сообщении.

По этому факту органами полиции возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее гибель человека"). ДТП произошло накануне днем, однако известно о нем стало только сейчас. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для водителя.