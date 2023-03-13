В Новгородской области УФСБ задержало мужчину, склонявшего мобилизованных к госизмене

Он действовал в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Новгородской области задержали гражданина России, действовавшего в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он пытался склонить мобилизованных к передаче информации о местах дислокации российских войсковых частей, похищению боевой техники и добровольной сдаче в плен, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального УФСБ.

"Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, <…> [который] принимал меры по склонению призванных в ряды Вооруженных сил Российской Федерации в рамках частичной мобилизации лиц к совершению государственной измены путем предоставления противнику информации о местах дислокации российских войсковых частей и соединений, похищения и передачи боевой техники, добровольной сдачи в плен", - пояснили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией").

По ходатайству следствия в отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления.