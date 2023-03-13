В Перу в результате крупного наводнения погибли 18 человек

Сообщается, что в этом сезоне дождей уже погибли 59 человек

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 марта. /ТАСС/. Наводнения и ливни, вызванные циклоном Яку, привели к гибели 18 человек в Перу. Об этом сообщило в понедельник агентство Agence France-Presse со ссылкой на Национальный институт гражданской обороны.

По информации агентства, "число жертв стихии за прошедшую неделю достигло 18 человек". Всего, по статистике властей, в этом сезоне дождей, который начался несколько месяцев назад, уже погибли 59 человек, были разрушены более 1300 жилых зданий.

Наводнения и оползни регулярно становятся причиной гибели перуанцев. Например, в феврале этого года 40 человек стали жертвами последствий оползней в департаменте Арекипа в южной части Перу, а в сезон дождей 2017-2018 года стихия унесла жизни более 10 человек и разрушила более 16 тысяч жилых домов.