В Башкирии прокуратура через суд обязала Росгидромет оборудовать станции анализа воздуха

Также на территориях нескольких населенных пунктов размещены объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду

УФА, 13 марта. /ТАСС/. Прокуратура Башкирии добилась судебного решения, обязывающего Росгидромет финансировать обустройство постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городах республики, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.

"Октябрьский районный суд города Уфы удовлетворил исковые требования Башкирского природоохранного межрайонного прокурора об обязании органов Росгидромета профинансировать и оборудовать в городах республики стационарные посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. Поводом для обращения в суд послужили результаты надзорных мероприятий", - сказано в сообщении.

Установлено, что Росгидромет и ФГБУ "Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" при наличии оснований не приняли меры по финансированию мероприятий и оборудованию стационарных постов в городах Сибай, Кумертау, Нефтекамск, Октябрьский, Белебей, Ишимбай, Мелеуз, Учалы, Туймазы. "При этом на территориях названных населенных пунктов размещены объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду. Однако уполномоченными органами не обеспечена необходимая непрерывная регистрация содержания загрязняющих веществ и регулярный отбор проб воздуха для последующего анализа. Суд согласился с мотивированной позицией природоохранной прокуратуры и признал доводы надзорного ведомства обоснованными", - добавили в пресс-службе.