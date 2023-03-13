Активистку движения "ЯМыФургал" задержали за госизмену

По данным ФСБ, жительница Хабаровска финансировала ВСУ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. ФСБ задержала жительницу Хабаровска, активистку движения "ЯМыФургал" за госизмену в виде финансирования ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность активистки движения "ЯМыФургал", жительницы Хабаровска, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - сообщили в ЦОС.

"Установлено, что подозреваемая, действуя по мотивам политической ненависти и вражды, осуществила переводы личных денежных средств для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования", - отметили в ЦОС.

По этому факту Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу.