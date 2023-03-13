13 марта, 07:10

В Липецкой области из-за паводка остаются подтопленными 20 приусадебных территорий

Специалисты ликвидируют последствия непогоды

ТАСС, 13 марта. Более 20 дорог, 1 мост и 20 приусадебных территорий у жилых домов остаются подтопленными в Липецкой области из-за сильных дождей и паводка. Специалисты ликвидируют последствия непогоды, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

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"По информации на 07:00, подтопленными остаются 1 низководный мост, 22 участка дорог, ряд придомовых территорий в разных муниципалитетах, одна понтонная переправа выведена из эксплуатации. От воды освобождены все три подтопленных участка в Липецке, три приусадебных участка в Лебедяни и несколько объектов в Лев-Толстовском, Добринском, Липецком, Чаплыгинском, Долгоруковском и Данковском районах", - говорится в сообщении.

По данным правительства региона, в воскресенье из-за сильных дождей, в результате которых за сутки выпало 40% месячной нормы осадков, в Лебедяни оказались подтоплены 8 улиц и 23 участка у жилых домов, несколько улиц в Ельце и Липецке, размыты 2 плотины в Елецком районе в селе Аргамач-Пальна и на автодороге между селами Воронец и Быковка, а также подтоплены 6 мостов в Измалковском, Становлянском, Долгоруковском, Задонском, Лебедянском районах. 

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