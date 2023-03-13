В Башкирии оператора мобильной связи оштрафовали на 600 тыс. рублей за звонки мошенников

Злоумышленники дистанционно украли 40 тыс. рублей у местной жительницы

УФА, 13 марта. /ТАСС/. Оператор мобильной связи в Башкирии оштрафован на 600 тыс. рублей за то, что не блокировал звонки телефонных мошенников, дистанционно похитивших деньги у местной жительницы, сообщила пресс-служба прокуратуры республики в понедельник.

"Решением мирового судьи юридическое лицо оштрафовано на 600 тыс. рублей", - отметили в прокуратуре.

В августе 2022 года со счета жительницы Буздякского района дистанционным способом похитили около 40 тыс. рублей. "По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Надзорные мероприятия показали, что звонок осуществлен мошенником, представившимся сотрудником банка, с территории иностранного государства при помощи технологии подмены телефонного номера", - говорится в сообщении.

По требованиям законодательства оператор сотовой связи должен был блокировать входящее телефонное соединение с сети иностранного оператора и прекратить оказание услуг. Но этого не было сделано, в связи с чем прокуратура района возбудила в отношении оператора производство по делу о неисполнении обязанности по прекращению оказания услуг связи и услуг по пропуску трафика в свою сеть (ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ), юридическое лицо было оштрафовано.