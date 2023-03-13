На границе с Казахстаном под Астраханью задержали гражданина РФ за подготовку к госизмене

По информации пресс-службы УФСБ России по региону, житель Петрозаводска пытался выехать на территорию Украины, чтобы вступить там в ряды вооруженных формирований

АСТРАХАНЬ, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудниками региональных управлений ФСБ России совместно с пограничниками на границе с Казахстаном под Астраханью задержан житель Петрозаводска, который намеревался выехать на территорию Украины для вступления в ряды вооруженных формирований, непосредственно противостоящих РФ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к государственной измене", сообщила в понедельник пресс-служба УФСБ России по Астраханской области.

По данным ведомства, для реализации преступного умысла, направленного на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации, подозреваемый нашел лиц, которые могли помочь с выездом на территорию Украины, приобрел медицинские средства первой необходимости, специальную амуницию, а также проработал маршруты выезда.

"Управлениями ФСБ России по Астраханской области и Республике Карелия, совместно с пограничным управлением ФСБ РФ по Республике Калмыкия и Астраханской области пресечена противоправная деятельность жителя Петрозаводска 1989 года рождения. Установлено, что фигурант, являясь ярым противником проведения СВО, принял решение осуществить выезд на территорию Украины с целью вступления в ряды вооруженных формирований, непосредственно противостоящих РФ. Однако не смог довести до конца задуманное, поскольку при попытке пересечения государственной границы Российской Федерации с Республикой Казахстан в пункте пропуска "Караузек" был задержан сотрудниками органов федеральной службы безопасности", - говорится в сообщении.

В отношении жителя Петрозаводска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ ("Приготовление к государственной измене, то есть совершение гражданином РФ перехода на сторону противника, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам)".

Следователи устанавливают все обстоятельства совершения преступления, а также имеются ли иные эпизоды противоправной деятельности мужчины.