В Ленобласти задержали двух коммерсантов и лесничего за незаконную вырубку леса

По информации полицейских, злоумышленники вырубили 1 129 куб. м ели, их доход составил более 104 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Экономическая полиция в Приозерском районе Ленобласти выявила крупную схему хищения леса. Доход злоумышленников превысил 104 млн рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Как установили оперативники, в конце 2022 года злоумышленники нелегально вырубили 1 129 куб. м ели. Следователи ОМВД России по Приозерскому району возбудили уголовное дело по статье 260 УК РФ ("Незаконная вырубка деревьев")", - говорится в сообщении.

Нелегальный бизнес организовали владелец и гендиректор фирмы, которая по официальному договору занималась вырубкой леса на территории Джатиевского участкового лесничества (входит в Приозерское лесничество). Заказчиком выступила компания-арендатор лесного массива. При этом легальной заготовкой древесины лесорубы не ограничились и зашли на соседние, "закрытые" делянки, где лес уже был вырублен в 2019 году. Покровительство и содействие браконьерам, по данным полиции, оказывал джатиевский лесничий.

Всех троих подозреваемых задержали. По местам их проживания, а также в офисах и на производстве полицейские провели обыски. "Изъяты три лесовоза, документы, связанные с заготовкой и транспортировкой древесины, печати, телефоны, банковские карты, компьютерная техника", - рассказали в полиции.

Для дальнейшего расследования уголовное дело передано в следственные органы СК России.