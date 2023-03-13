В Челябинске задержали мужчину, сбежавшего из колонии-поселения в Тольятти

За уход из-под надзора ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет

САМАРА, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудники УФСИН по Самарской области задержали в Челябинске мужчину, незаконно покинувшего колонию-поселение в Тольятти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН в понедельник.

"В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отделения розыска оперативного отдела УФСИН России по Самарской области осужденный был задержан в городе Челябинске", - рассказала собеседница агентства.

За уход из-под надзора мужчине грозит уголовное наказание сроком до четырех лет лишения свободы.

Как сообщал ТАСС, 9 марта сотрудники колонии-поселения № 1 УФСИН России по Самарской области обнаружили отсутствие осужденного 1994 года рождения. Мужчина отбывал наказание по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").