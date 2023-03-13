В результате обстрела ВСУ школы в Донецке получили ранения два человека

По словам мэра города Алексея Кулемзина, в здании учебного заведения повреждены стекла

ДОНЕЦК, 13 марта. /ТАСС/. Два человека в школе в Киевском районе Донецка ранены в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Киевского района в школе №58 по пр. Партизанскому легко ранены 2 человека", - написал он в своем Telegram-канале. Также Кулемзин передал, что при обстреле в школе повреждено остекление. "Под ударом укронацистов Путиловка в Киевском районе. По информации очевидцев, повреждено остекление в школе №58".

Ранее мэр сообщил, что около 20 многоквартирных домов в Куйбышевском районе Донецка остались без отопления в результате обстрелов, совершенных киевскими силовиками 12 марта. По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь велся из артиллерии калибра 155 мм.