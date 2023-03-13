В Херсонской области в заброшенном доме нашли пистолет, гранаты и форму ВСУ

По информации полицейских, в доме также обнаружили военный билет человека, который выехал в Германию

ГЕНИЧЕСК, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в заброшенном доме в Херсонской области пистолет Макарова, гранаты, форму Вооруженных сил Украины (ВСУ) и военный билет человека, который выехал в Германию. Об этом в понедельник сообщило ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, сотрудники полиции получили оперативную информацию, что в заброшенном доме в селе Ясная Поляна Новотроицкого муниципального округа хранится оружие. "При выезде на место происшествия оперативники обнаружили 5 гранат с запалами, пистолет Макарова и 34 патрона калибра 9 мм к нему, 204 патрона калибра 5,45 мм, охотничье ружье и 11 патронов 12 калибра. Также на месте происшествия находилась военная форма ВСУ и военный билет. Установлено, что, по имеющейся информации, его владелец выехал в Германию", - говорится в сообщении в Telegram-канале.