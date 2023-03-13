Пожар на складе с машинами и стройматериалами в Подмосковье потушили

Площадь пожара превысила 4,3 тыс. кв. м

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Пожар на складе с автомобилями и стройматериалами в Одинцовском городском округе Подмосковья ликвидирован. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 11:20 мск объявлена ликвидация последствий пожара", - сказал собеседник агентства.

Крупный пожар на складе на улице Зеленой начался в ночь на понедельник, его площадь превысила 4,3 тыс. кв. м. Произошло обрушение конструкций на площади 2 тыс. кв. м. В 05:30 объявлена локализация пожара, а в 06:25 ликвидировано открытое горение. Мобильная лаборатория, работающая на месте, не выявила превышения ПДК вредных веществ в воздухе. Пострадавших нет.