Ростовский суд продлил арест участнику нацбатальона "Айдар" Мурыге до 26 июня

Следующее заседание состоится 29 марта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 марта. /ТАСС/. Южный окружной военный суд продлил арест Денису Мурыге, который был заместителем командира подразделения, входившего в состав украинского националистического батальона "Айдар", до 26 июня 2023 года, передает корреспондент ТАСС в понедельник из зала заседания.

"Продлить содержание под стражей на три месяца - до 26 июня", - сообщил председательствующий судья. Следующее заседание состоится 29 марта в 10:00.

Первое заседание по делу Мурыги прошло в ноябре 2022 года, в ходе него он полностью признал вину.

Согласно видео допроса Мурыги, уроженец Алушты, в январе 2015 года присоединился к батальону "Айдар". Мурыгу подозревают в подрыве моста в Луганской Народной Республике, в результате чего погибли часовые республиканской народной милиции. По словам самого Мурыги, это произошло в марте 2015 года. Соответствующий приказ членам батальона отдал командир роты огневой поддержки Игорь Радченко. Изначально Мурыга был назначен на должность рядового состава, но затем занял должность заместителя командира подразделения батальона "Айдар" в городе Лисичанске.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ ("Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ").