В Смоленской области пресекли ввоз нелегальных сигарет общей стоимостью 200 млн рублей

На трассе "М-1 Беларусь" таможенники остановили две фуры, в которых были обнаружены 1,8 млн пачек сигарет белорусского происхождения без специальных акцизных марок

ТАСС, 13 марта. Сотрудники Смоленской таможни пресекли ввоз в Россию 30 тонн табачной продукции белорусских марок без товаросопроводительных документов общей стоимостью 200 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба таможни.

"Мобильная группа Смоленой таможни пресекла ввоз на территорию России 1,8 млн пачек сигарет белорусского происхождения без специальных акцизных марок. Общая стоимость товара оценивается в 200 млн рублей", - говорится в сообщении.

Сотрудники таможни остановили две фуры в Ярцевском районе Смоленской области на трассе "М-1 Беларусь". При проверке в грузовых отсеках транспортных средств нашли 30 тонн табачной продукции без товаросопроводительных документов.

"В данном факте усматриваются признаки уголовного преступления, связанного с перевозкой немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными акцизными марками. Ответственность за это преступление предусмотрена статьей 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации")", - цитирует пресс-служба начальника Смоленской таможни Рустама Якубова.