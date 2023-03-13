Жителя Ярославской области осудили за попытку поджога военкомата

Ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд признал виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности и покушении на террористический акт сторонника радикальных нацистских взглядов Дениса Попова и приговорил его к 8 годам лишения свободы. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба УФСБ России по Ярославской области.

"По решению суда он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 280 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет, из них три года в тюрьме, остаток - в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, на срок два года", - говорится в сообщении.

Попов был задержан в июле 2022 года сотрудниками УФСБ по Ярославской области при попытке поджечь по заданию украинских неонацистов Военный комиссариат Угличского района. Для этого подсудимый использовал самостоятельно изготовленную бутылку с зажигательной смесью.

Как уточняет пресс-служба, ранее в социальных сетях Попов призывал к совершению преступлений в отношении участников специальной военной операции на Украине. Также он высказывал намерения по проведению террористических актов в отношении Военного комиссариата Угличского и Мышкинского районов Ярославской области, диверсий на железнодорожных путях.