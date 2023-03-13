В Самарской области из-за обильного таяния снега подтопило 46 приусадебных участков

Больше всего участков затоплены в поселке Выселки в Ставропольском районе

САМАРА, 13 марта. /ТАСС/. В Самарской области число подтопленных приусадебных участков из-за паводка увеличилось с 37 до 46. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону в понедельник.

"В настоящее время на территории Самарской области в результате обильного снеготаяния подтоплены 46 приусадебных участков, 3 низководных моста, 1 участок автомобильной дороги", - говорится в сообщении.

Больше всего участков - 21, включая 1 жилой и 2 нежилых дома - затоплены в поселке Выселки в Ставропольском районе. На базе местного дома культуры развернули пункт временного размещения.

Еще 21 участок подтопило в селах Ставропольского района: 10 - в Русской Боровке, 8 - в Нижнем Санчелеево, 3 - в Тимофеевке. Подтопление произошло также на четырех участках в селе Новый Ризайдей в Сызранском районе. В региональном главке МЧС отметили, что населенные пункты не отрезаны, жилые дома в зону подтопления не попадают.

В поселке Безенчук в результате паводка подтопило два подвала в частных домах. При этом жилые дома и придомовые территории в зону затопления не попадают, транспортное сообщение с населенным пунктом не нарушено. Сейчас на месте копают траншеи для отвода воды.

"В целях своевременного реагирования на угрозу и возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями, функционирует рабочая группа Главного управления по контролю за паводковой обстановкой. В районах подтопления за обстановкой следят оперативные группы", - отметили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Во всех муниципалитетах, подверженных подтоплению, введен режим повышенной готовности.