Житель Ярославля получил условный срок за поджог баннера с буквой Z

Срок действия наказания составит 1,5 года

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Суд в Ярославле приговорил местного жителя к 1,5 года лишения свободы условно за поджог баннера с буквой Z на одном из зданий в центре города. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ярославского областного суда.

"Ранее судимый житель Ярославля 1983 года рождения признан виновным в вандализме (ч. 2 ст. 214 УК РФ), ему назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении.

Мировым судьей установлено, что в конце сентября 2022 года подсудимый поджег ночью баннер с буквой Z, размещенный на одном из домов на улице Советской в Ярославле. Мужчина совершил порчу имущества в общественном месте, а также причинил ущерб владельцу баннера - ГАУ ЯО "Центр патриотического воспитания". Сумма ущерба составила 35 тыс. рублей.

Как ранее сообщали в региональном ГУ МЧС, в результате пожара был поврежден баннер на площади 1 кв. м. Мужчину задержали полицейские и сотрудники УФСБ по Ярославской области. Ранее он был судим по ст. 161 ("Грабеж"), ст. 256 ("Незаконная добыча водных ресурсов") и ч. 2 ст. 228.1 УК РФ ("Сбыт наркотических средств и психотропных веществ").