В Ростове-на-Дону задержали трех членов банды, устраивавшей фиктивные ДТП

По информации полицейских, мужчины незаконно получили от страховых компаний более 4 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 марта. /ТАСС/. В Ростове-на-Дону задержали трех участников организованной группы, которая устраивала фиктивные ДТП для получения страховки. Сумма незаконного дохода составила более 4 млн рублей, возбуждено дело, сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

"В Ростове-на-Дону задержали подозреваемых в организации фиктивных ДТП и незаконном получении компенсаций от страховых компаний. По данному факту на основании собранных оперативниками материалов следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что трое местных жителей в возрасте от 30 до 40 лет приобретали иностранные автомобили премиум-класса и оформляли их на третьих лиц, затем подбирали участки дорог, где отсутствовали камеры видеонаблюдения, заранее обсуждали схемы ДТП и устраивали аварии застрахованных в обанкротившихся компаниях машин. После подозреваемые оформляли европротоколы и обращались за компенсацией в страховые компании.

"Установлено, что участниками организованной группы было инсценировано семь ДТП. Сумма незаконного дохода составила более 4,2 млн рублей", - добавили в ГУ МВД.

Во время обысков в домах задержанных полицейские изъяли документы и электронные носители в качестве доказательств. Организатору схемы предъявили обвинение по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой". Его заключили под стражу. Один из его подельников остался под подпиской о невыезде, второму в качестве меры пресечения назначили запрет на определенные действия.

Полицейские продолжают устанавливать все эпизоды по делу.