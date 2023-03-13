13 марта, 10:24
Лесные пожары в России

В России ликвидировали восемь первых в 2023 году лесных пожаров в четырех регионах

Возгорания возникли в Адыгее, Дагестане, Забайкалье и Республике Алтай

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. В Адыгее, Дагестане, Забайкалье и на Алтае за минувшую неделю потушили восемь первых лесных пожаров. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Авиалесоохраны.

"За неделю с 6 по 12 марта лесопожарные силы и привлеченные лица ликвидировали восемь лесных пожаров в четырех регионах России. По данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, лесные пожары ликвидированы в республиках Адыгея, Дагестан, Алтай и в Забайкальском крае. Общая площадь, пройденная огнем, составила 69 га", - говорится в сообщении.

Как указывают в ведомстве, причины лесных пожаров - нарушения правил пожарной безопасности в лесах и на сопредельных с ними землях.

Пожароопасный сезон в лесах открыт в Калининградской, Астраханской, Липецкой областях, Краснодарском крае, Калмыкии, Северной Осетии, Адыгее, Дагестане, Чечне и Карачаево-Черкесии, в девяти лесничествах Забайкальского края. Кроме того, в Калининградской области и в 28 муниципальных образованиях Забайкальского края установлен особый противопожарный режим.

Борьба с лесными пожарами

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииАдыгеяДагестанАлтайЗабайкальский край
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