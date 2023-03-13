Постоялец интерната для престарелых под Астраханью ранил ножом соседа в ходе ссоры

Возбуждено уголовное дело

АСТРАХАНЬ, 13 марта. /ТАСС/. Постоялец дома-интерната для престарелых в поселке Волго-Каспийский Камызякского района Астраханской области получил многочисленные колото-резанные ранения кухонным ножом от соседа по палате. Возбуждено уголовное дело, пострадавший госпитализирован. Предварительно установлено, что его здоровью нанесен тяжкий вред, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Камызякским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Преступный умысел мужчине не удалось довести до конца, потому что потерпевшему была своевременно оказана первая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по Астраханской области, мужчины жили втроем в палате дома-интерната в поселке Волго-Каспийский. Третий сосед, который является хозяином ножа, в момент инцидента был на процедурах. Мужчины готовились обедать и резали кухонным ножом продукты. В настоящий момент подозреваемый изолирован в отдельном помещении дома-интерната, состояние пострадавшего стабилизировалось.