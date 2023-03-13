13 марта, 10:49

В ДТП с грузовым автомобилем во Владимирской области погибли четыре человека

Еще один получил травмы

ТАСС, 13 марта. При столкновении трех машин с грузовым автомобилем в Суздальском районе Владимирской области четыре человека погибли, один пострадал. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба УМВД России по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с погибшими в Суздальском районе. По предварительной информации, в результате столкновения автомобилей "Газель", Volvo XC70 и Mazda с грузовым автомобилем Volvo с прицепом, перевозящим негабаритный груз, четыре человека погибли и один человек доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

ДТП произошло на 259-м км дороги Р-132 "Золотое кольцо" в Суздальском районе в ночь на понедельник. Движение машин на этом участке пути затруднено. Сотрудники ГИБДД осуществляют реверсивное регулирование транспортных потоков. 

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РоссияВладимирская область
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