В ДТП с грузовым автомобилем во Владимирской области погибли четыре человека

Еще один получил травмы

ТАСС, 13 марта. При столкновении трех машин с грузовым автомобилем в Суздальском районе Владимирской области четыре человека погибли, один пострадал. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба УМВД России по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с погибшими в Суздальском районе. По предварительной информации, в результате столкновения автомобилей "Газель", Volvo XC70 и Mazda с грузовым автомобилем Volvo с прицепом, перевозящим негабаритный груз, четыре человека погибли и один человек доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

ДТП произошло на 259-м км дороги Р-132 "Золотое кольцо" в Суздальском районе в ночь на понедельник. Движение машин на этом участке пути затруднено. Сотрудники ГИБДД осуществляют реверсивное регулирование транспортных потоков.