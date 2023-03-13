Минобороны заявило иск почти на 200 тыс. рублей к поджигателю военкомата в Подмосковье

Адвокат подсудимого сообщил суду, что мать Кирилла Бутылина уже перечислила сумму ущерба в размере 181 тыс. рублей, а на почту суда был отправлен электронный чек

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Минобороны РФ заявило иск почти на 200 тыс. рублей к Кириллу Бутылину, который поджег военкомат в Подмосковье в 2022 году, передает в понедельник корреспондент ТАСС из зала 2-го Западного окружного военного суда.

"Минобороны заявлен иск на общую сумму ущерба в размере 193 тыс. 638 рублей", - сказала в суде представитель Минобороны.

При этом адвокат подсудимого сообщил суду, что мать Бутылина уже перечислила сумму ущерба в размере 181 тыс. рублей, а на почту суда был отправлен электронный чек. Также ранее было перечислено еще 12 тыс. рублей.

Согласно озвученному в суде обвинительному заключению, 24 февраля прошлого года Бутылин принял участие в несогласованном массовом мероприятии в Москве, после чего разработал преступный план, избрал для преступления два места: здание объединенного военкомата города Зарайска и Луховицы Московской области. После этого обвиняемый купил в магазине три аэрозольных баллончика, ацетон, моторное масло, керосин, бутылки объемом 0,5 литров, а также лом. 28 февраля в Луховицах изготовил две бутылки зажигательной смеси, направился к зданию военкомата, на входе которого нарисовал флаг Украины, после чего разбил окна и бросил туда бутылки. После совершения преступления он направился в Республику Беларусь, а 9 марта разместил видео поджога телеграм-канале. Позднее был задержан сотрудниками пограничной службы при попытке пересечь границу в сторону Литвы. Бутылин обвиняется по трем статьям УК РФ: ч. 2 ст. 214 ("Вандализм"), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), п. "в" ч. 2 ст. 205 ("Теракт").

Это был первый случай поджога военкомата с момента начала специальной военной операции на Украине.