13 марта, 11:08,
обновлено 13 марта, 11:17

В Крыму арестовали украинца за участие в незаконном крымско-татарском нацбатальоне

В Крыму арестовали украинца за участие в незаконном крымско-татарском нацбатальоне
© ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС, архив

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержали гражданина Украины, которого подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана" (признан в РФ террористической организацией). Он арестован, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ведомства.

"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю во взаимодействии с ПУ ФСБ РФ по Крыму по подозрению в участии в деятельности вооруженного незаконного формирования задержан гражданин Украины 39-ти лет. Установлено, что мужчина добровольно вступил в 2016 году в функционирующее на территории Украины вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана". Он принимал активное участие в деятельности НВФ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального УФСБ сообщили ТАСС, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Уточняется, что подозреваемый мог добровольно выйти из состава нацбатальона, но не обратился в правоохранительные органы с заявлением, тем самым продолжив преступную деятельность. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК России ("Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом"), санкция которой предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. 

Теги:
РоссияКрым
© Информационное агентство ТАСС
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