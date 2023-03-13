В Крыму арестовали украинца за участие в незаконном крымско-татарском нацбатальоне

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержали гражданина Украины, которого подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана" (признан в РФ террористической организацией). Он арестован, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ведомства.

"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю во взаимодействии с ПУ ФСБ РФ по Крыму по подозрению в участии в деятельности вооруженного незаконного формирования задержан гражданин Украины 39-ти лет. Установлено, что мужчина добровольно вступил в 2016 году в функционирующее на территории Украины вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана". Он принимал активное участие в деятельности НВФ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального УФСБ сообщили ТАСС, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Уточняется, что подозреваемый мог добровольно выйти из состава нацбатальона, но не обратился в правоохранительные органы с заявлением, тем самым продолжив преступную деятельность. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК России ("Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом"), санкция которой предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.