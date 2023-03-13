Им оказался 25-летний житель поселка Винзили, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело

ТЮМЕНЬ, 13 марта. /ТАСС/. В Тюмени задержали подозреваемого в стрельбе и убийстве посетителя кафе. Возбуждено уголовное дело, сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

"Тюменским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), по факту обнаружения в одном из придорожных кафе, расположенных недалеко от поселка Винзили Тюменского района, тела мужчины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения", - говорится в сообщении.

Подозреваемым оказался 25-летний житель поселка Винзили. При содействии СОБРа территориального управления Росгвардии он был задержан.

По версии следствия, в ночь на 12 марта между двумя посетителями придорожного кафе, расположенного недалеко от поселка Винзили Тюменского района, завязалась драка. В разгар конфликта 25-летний подозреваемый достал пистолет и открыл стрельбу по 34-летнему оппоненту. От полученных ранений последний умер на месте преступления.