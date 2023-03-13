В Уфе экс-директора оборонного предприятия обвиняют в хищении почти 2 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

УФА, 13 марта. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении бывшего генерального директора оборонно-промышленного предприятия АО "Башкирское производственное объединение "Прогресс" в Уфе. Он похитил 1 млн 790 тыс. рублей, заключив фиктивный договор на разработку программного обеспечения, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Башкирии в понедельник.

"В 2021 году генеральный директор предприятия, используя свое служебное положение, заключил с аффилированной коммерческой организацией фиктивные договоры на разработку и поставку программного обеспечения, предназначенного для автоматизации производства, и перечислил денежные средства в счет оплаты якобы произведенных работ. Фактически все вышеперечисленные мероприятия были проведены штатными сотрудниками БПО "Прогресс". В результате противоправных действий акционерному обществу нанесен ущерб в размере более 1 млн 790 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

Хищение, совершенное бывшим руководителем оборонно-промышленного предприятия АО "Башкирское производственное объединение "Прогресс" 1979 года рождения, было выявлено управлением ведомства. "На основании переданных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности СУ СК России по Республике Башкортостан в отношении злоумышленника, являющегося в настоящее время депутатом совета городского округа города Уфа Республики Башкортостан, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", - добавили в ФСБ.