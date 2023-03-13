ФСИН впервые в истории России не допустила за год ни одного побега из колоний и СИЗО

Как отметил директор ведомства Аркадий Гостев, этого удалось достичь "благодаря слаженным действиям личного состава"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Впервые в современной истории в 2022 году не допущено ни одного побега заключенных исправительных колоний и СИЗО. Об этом директор ФСИН Аркадий Гостев сообщил на расширенной коллегии ФСИН по итогам работы за 2022 год и задачам на 2023 год.

"Впервые в современной истории уголовно-исполнительной системы благодаря слаженным действиям личного состава побегов из-под охраны осужденных и лиц, содержащихся под стражей, не допущено", - отметил Аркадий Гостев, чьи слова привели в пресс-службе ФСИН.

Директор ФСИН напомнил, что одной из основных задач службы является обеспечение надлежащего уровня охраны и правопорядка в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС), укрепление режима отбывания наказания. Он констатировал также, что "в результате принятых мер количество преступлений, совершенных в учреждениях УИС, снизилось почти на 28%".

Ранее во ФСИН сообщали, что за 25 лет с момента передачи функций охраны пенитенциарных учреждений от Внутренних войск МВД к подразделениям охраны уголовно-исполнительной системы число побегов из-под охраны сократилось более чем в 100 раз: если в 1994 году было 140 побегов, то в 2000 году - 25, в 2010 году - 11, в 2015 году - 8, 2017 году - 2. В эту статистику не входят побеги или попытки побегов из колоний-поселений, где осужденные находятся не под охраной, а лишь под надзором.