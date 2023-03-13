В трех районах Рязанской области из-за подъема воды в реках подтопило низководные мосты

Движение транспорта прекращено, жизнеобеспечение населения не нарушено

ТАСС, 13 марта. Низководные мосты подтопило в Кораблинском, Сапожковском, Путятинском районах Рязанской области из-за подъема воды после обильных осадков и оттепели, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В Сапожковском районе в результате подъема воды в реке Пара произошло подтопление низководных мостов вблизи деревни Красная Яблонька, деревни Ширино и Скит Свято-Данилова монастыря Сапожковского района. В Путятинском районе в результате подъема воды в реке Пара произошло подтопление двух низководных мостов вблизи села Летники и Черняевка. В Кораблинском районе в результате подъема воды в реке Ранова произошло подтопление низководного моста вблизи населенного пункта Кипчаково", - говорится в сообщении.

В связи с подтоплением, движение по мостам прекращено, жизнеобеспечение населения не нарушено. Также приостановили движение по наплавному мосту через реку Оку у села Фатьяновка Спасского района. Как отметили в пресс-службе ведомства, в понедельник по закрытому и огражденному участку подтопленного моста через реку Раново у населенного пункта Кипчаково пыталась проехать маршрутка, в салоне которой находились 15 человек. Пассажиров спасли, автомобиль доставили на берег.

"При необходимости людей эвакуируют, организованы лодочные переправы. Прошу жителей подтопляемых районов быть внимательными и осторожными. Все муниципалитеты и дежурные службы переведены в режим повышенной готовности. Ситуацию держу под личным контролем", - добавил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.